محافظ الوادي الجديد يناقش آليات رفع كفاءة المنازل بقرى الأربعين في باريس

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة خطة إنشاء ورفع كفاءة منازل قرى الأربعين بمركز باريس في ضوء المبادرة التي أطلقتها المحافظة، ضمن جهود المحافظة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى وتوفير بيئة مستقرة وآمنة، وذلك بحضور عبد الناصر صالح رئيس المركز، ورؤساء قرى باريس، وعدد من قيادات المحافظة المعنية.

وأصدر المحافظ عددًا من القرارات تضمنت قيام مركز باريس بالانتهاء من تخصيص وتخطيط الأراضي اللازمة لإقامة مساكن جديدة للأهالي، وحصر جميع الخامات اللازمة لأعمال البناء خلال هذا الأسبوع؛ للبدء في أعمال الإنشاءات بداية الشهر القادم، والتنسيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إقامة المنازل بقرى الأربعين، وتعزيز أوجه التبرعات المحصلة لهذا الغرض؛ لتوفير سكن كريم للأهالي.

كما وجه المحافظ بالحث على ضرورة التكاتف ودعم الأعمال التطوعية للشباب والحرفيين والمقاولين للمشاركة في أعمال التشطيبات بالمنازل الجديدة، وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي متنوعة لأهالي الأربعين وقرى باريس، بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والمركز، ودراسة إقامة مشروع زراعي لشباب وأهالي القرى بواقع (5) فدان لكل مستفيد، على أن يتم الاتفاق على محصول موحد ويكون المشروع بنظام الزراعات التعاقدية تحت مظلة جمعية أو مستثمر؛ لشراء وتسويق المنتج.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى المستهدفة؛ لتحديد الأولويات ومشروعات التمكين الاقتصادي المطلوبة، وقيمة المساهمات التي يقوم بها المواطن؛ لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.