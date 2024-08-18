محافظة الوادى الجديد تستكمل حملات سحب الأراضى من الشركات الزراعية غير الجادة

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إستكمال حملاتها المُنفذة بالمراكز لتنفيذ قرارات مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بسحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة بمدينة الخارجة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وناشدت المحافظة كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، ومراكز المدن لسداد المديونيات؛ حرصًا على سلامة الزراعات.

وكان المحافظ وجه بحصر المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المستفيدين من الدعم التمويني أو النقدي أو الأسمدة ؛ لبحث وقف الدعم حال الامتناع عن سداد المستحقات، كما وجه بسرعة الانتهاء من الخدمات والمرافق بالمدينة السكنية بأبو طرطور، والإعلان عن شروط التقديم، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة.