علماء يتوصلون لنوع جديد من الأنسولين لمرضى السكر يؤخذ مرة واحدة فى الأسبوع

كتبت أمل علام

علماء يحققون نجاحا في علاج مرض السكري من خلال تطوير الأنسولين النادر "الذي يغير قواعد اللعبة"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة" Mirror".



علماء يتوصلون لانسولين جديد يؤخذ مرة واحدة فى الاسبوع

وقالت الصحيفة، إن من شأن الأنسولين الجديد إن يحاكي استجابة الجسم الطبيعية لتقلبات نسبة السكر في الدم ويمكن أن يقلل من تكرار العلاجات إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع بدلاً من عدة مرات في اليوم.

أفادت تقارير أن العلماء نجحوا في ابتكار نوع جديد من الأنسولين من شأنه أن يحدث ثورة في علاج ملايين الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم.

يتضمن هذا الحل المبتكر الأنسولين الذكي الذي يتم تنشيطه حسب الحاجة داخل الجسم، مما يوفر نهجًا علاجيًا فعالًا تقريبًا مثل العلاج بالعلاجات الدوائية الحالية. وقد طور الخبراء شكلًا جديدًا من الأنسولين يحاكي استجابة الجسم الطبيعية لتقلبات سكر الدم، مما قد يقلل من تكرار العلاجات إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع.

في الوقت الحاضر، يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين الصناعي حتى 10 مرات في اليوم، وفي حين يساعد الأنسولين الموجود على استقرار مستويات السكر في الدم عند تناوله، إلا إنه لا يستطيع التكيف مع التغيرات اللاحقة، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن المرضى في المستقبل قد يحتاجون فقط إلى تناول الأنسولين المطوَّر حديثًا مرة واحدة في الأسبوع.

تم تخصيص ملايين الجنيهات الاسترلينية من التمويل لتسريع تطوير الأنسولين الجديد المستجيب للجلوكوز (GRI)، وفقًا لصحيفة الجارديان، ومن بين الفرق البحثية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، وجامعة موناش في أستراليا، وجامعة تشجيانج في الصين، التي حصلت على 3 ملايين جنيه إسترليني لستة مشاريع تركز على إنشاء الأنسولين الذكي.

وأوضح أن هذا الابتكار من شأنه أن يساعد بشكل كبير المرضى الذين يتعين عليهم حاليًا إدارة حالتهم يوميًا، وتحقيق التوازن في التحكم في نسبة السكر في الدم مع تجنب انخفاض سكر الدم، تم اكتشاف الأنسولين منذ أكثر من قرن من الزمان في عام 1921 من قبل الجراح الكندي الدكتور فريدريك بانتنج ومساعده تشارلز بيست.

وقالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون، مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري في المملكة المتحدة، إن الحل الجديد من شأنه أن "يقلل بشكل كبير من التحديات اليومية"، فضلاً عن تحسين الصحة البدنية والعقلية لأولئك الذين يعانون من المرض.

أضاف الدكتور تيم هايس، نائب رئيس اللجنة الاستشارية العلمية للأنسولين الجديد، في مبادرة التحدي الكبير لمرض السكري من النوع الأول، إن الابتكار من شأنه أن يساعد بشكل كبير المرضى الذين يتعين عليهم حاليًا إدارة حالتهم يوميًا، وتحقيق التوازن في التحكم في نسبة السكر في الدم مع تجنب الإصابة بنقص السكر في الدم.