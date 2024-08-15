5 عادات يومية تؤدي إلى تراكم الكوليسترول فى الكبد.. تجنبها

كتبت إيناس البنا

الكبد الدهني هو حالة صحية خطيرة تتميز بتراكم مفرط للدهون داخل الكبد، مما يضر بوظيفته وصحته العامة، هناك نوعان رئيسيان: مرض الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي، تشمل بعض الأسباب الرئيسية لهذه الحالة - شرب الكحول، ونمط الحياة السيئ، والسمنة، ومقاومة الأنسولين، وما إلى ذلك، وفميا يلى عادات على الصباح قد تفعلها تضر صحة الكبد.

تخطي وجبة الإفطار

تخطى وجبة الإفطار له تأثير على صحة الكبد، وفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإضرار بصحة الكبد عن طريق تعطيل عملية التمثيل الغذائي والتسبب في اختلال مستويات الكوليسترول.

الإفراط في تناول السكر

بدء يومك بتناول الأطعمة السكرية مثل الحبوب أو المعجنات أو المشروبات المحلاة يمكن أن يؤدي على الفور إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، مما يعزز تخزين الدهون في الكبد.

قلة النشاط

ممارسة الرياضة يوميًا في الصباح تحافظ على صحة الكبد، فى المقابل قلة النشاط تعيق قدرة الجسم على استقلاب الدهون بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الكبد.

تناول وجبات إفطار غنية بالدهون

توقف عن تناول وجبات إفطار غنية بالدهون، مثل الأطعمة المقلية أو اللحوم المصنعة، في وجبة الإفطار التي قد يكون له آثار جانبية خطيرة على صحة الكبد، فهي غنية بالدهون غير الصحية والكوليسترول الذي يمكن أن يتراكم في الكبد ويؤدي إلى الكبد الدهني.

عدم شرب كمية كافية من الماء

من أفضل العادات التي يجب على المرء أن يدمجها في عاداته الصباحية شرب كمية كافية من الماء، ولكن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يعيق عملية إزالة السموم من الكبد ويؤدي إلى تراكم الكوليسترول.

