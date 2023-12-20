الأمهات تكسب.. عصير الطماطم أثناء "الدايت" يقلل تراكم الدهون

كتبت مروة محمود الياس

يعد كوب عصير الطماطم الطازج أحد أهم أنواع العصائر المنسية الجيدة والمفيدة لذيذة الطعم، وخفيفة على الأمعاء، وكانت أمهاتنا على الدوام تحرص على إعطائنا كوبا من عصير الطماطم بمجرد إعداد هذا المشروب اللذيذ، لذا عليك تذكره وعدم إهماله مرة أخرى بعد أن تعرف فوائده الكبيرة، حسبما ذكر موقع energies your life

​عصير الطماطم وإنقاص الوزن

عصير الطماطم يمكن أن ينقص من وزنك فهو بالفعل غني بالألياف العالية التي تمنعك من الشعور بالجوع، وتساعدك على الشعور بالامتلاء الشديد كذلك، فهو غني بالكثير من الفيتامينات التي تعزز من قوتك اثناء اتباعك نظام غذائي للتقليل من وزنك، والتخلص من الدهون الزائدة، كما يحتوي هذا العصير على نسبة منخفضة من الصوديوم، وهو ما يعزز من صحه الإنسان وينقص الوزن تدريجيا ويساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم اثناء التخلص من الدهون، لذا فهو خيار رائع يجب أن تعتمد عليه عند اتباعك أي انظمة للدايت.

​التغلب على الخمول

يشعر أغلبنا عند الالتزام بأنظمة الدايت بالخمول والوهن وعددم القدرة على القيام بأي مجهود، لذا فان عصير الطماطم الطازج يساعد على الشعور بالطاقة والنشاط لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الكسل والخلايا المؤكسدة، كذلك تعزز من الشعور بالانتعاش والنشاط والقوة والتحمل، لذا فان هذا الكوب من هذا العصير المميز واللذيذ خيار رائع بين الوجبات اثناء اتباعك نظام ريجيم خاص.

الحفاظ على صحة الأمعاء

ويساعدك ايضا عصير الطماطم على تعزيز صحه أمعائك لسهوله امتصاصه وتعزيزه للعملية الهضمية بشكل عام، وبالتالي امتصاص اعلى للعناصر وبالتالي سوف تتم عملية التمثيل الغذائي بشكل سليم وجيد، مما يعزز من التخلص من الدهون بشكل اسرع والاستفادة من كل فيتامينات وعناصر الطعام الجيدة، كما انه يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات فالكوب الواحد يحتوي على فيتامين a وسي وk وهي فيتامينات هامه لقوه الجسم وصحته وتعزيز قوه الاعصاب والعظام لذا فهو يمدك بالقوه والطاقة اثناء اتباعك الريجيم.