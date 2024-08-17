اليوم السابع
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مواد الدراسة للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالعام الدراسى الجديد

السبت، 17 أغسطس 2024 10:00 ص
مواد الدراسة للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والأنشطة للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بـ العام الدراسى الجديد 2024 ـ 2025 كالتالى:


المواد والتقييم فى أولى وثانية ابتدائي " الطفل لازم يحضر 60% التفاصيل:

- اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومتعدد التخصصات والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية والرياضيات وأنشطة التوكاتسو.

- تعقد امتحانات وتقييم شهرى للتلاميذ فى الصفين الأول والثانى الابتدائي.

- لا بد أن يحضر الطالب بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء التقييمات المطلوبة.

- عدم حضوره لا يجعله ينتقل إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

- التقييم فى الصفين الأول والثاني الابتدائى لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها «التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية.

- يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة.

وبالنسبة لمناهج الصف الثالث الابتدائي شملت: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومتعدد التخصصات والعلوم والقيم واحترام الآخر والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو.

 







وزارة التربية والتعليم

مناهج الصف الأول الابتدائي للعام الدراسى الجديد

مناهج الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025



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