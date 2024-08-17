مواد الدراسة للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالعام الدراسى الجديد

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والأنشطة للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بـ العام الدراسى الجديد 2024 ـ 2025 كالتالى:



المواد والتقييم فى أولى وثانية ابتدائي " الطفل لازم يحضر 60% التفاصيل:

- اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومتعدد التخصصات والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية والرياضيات وأنشطة التوكاتسو.

- تعقد امتحانات وتقييم شهرى للتلاميذ فى الصفين الأول والثانى الابتدائي.

- لا بد أن يحضر الطالب بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء التقييمات المطلوبة.

- عدم حضوره لا يجعله ينتقل إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

- التقييم فى الصفين الأول والثاني الابتدائى لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها «التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية.

- يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة.

وبالنسبة لمناهج الصف الثالث الابتدائي شملت: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومتعدد التخصصات والعلوم والقيم واحترام الآخر والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو.