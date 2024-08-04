علاجات طبيعية للسيطرة على أعراض مرض السكرى.. تعرف عليها

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو حالة غير قابلة للعلاج تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، وهو منتج يفرزه البنكرياس لتحويل الجلوكوز ويمكن أن يؤدي نقص الأنسولين في الجسم إلى تخزين الجلوكوز الزائد في الدم، ما يجعل الفرد يعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، عندما تُترك هذه الحالة دون علاج لفترة أطول من الوقت، فقد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

علاجات طبيعية

القرفة

تشتهر القرفة، بخصائصها المضادة لمرض السكري، ويمكن أن يساعد شرب الماء المنقوع بالقرفة أول شيء في الصباح على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

عصير القرع المر

عصير القرع المر، المعروف أيضًا باسم القرع المر، غني بالعناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم. شرب عصير القرع المر الطازج على معدة فارغة يوميًا يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ويعزز وظائف البنكرياس.

بذور الحلبة

بذور الحلبة، المعروفة أيضًا باسم بذور الحلبة، مليئة بخصائص خفض نسبة السكر في الدم. ابدأ يومك بهذا المشروب لتنظيم إنتاج الأنسولين في جسمك وإدارة مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. كل ما عليك فعله هو نقع بعض بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين إفراز الأنسولين.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري. ووفقًا للدراسات، فإن بدء يومك بكوب من حليب الكركم الطازج (الحليب الذهبي) في الليل قبل النوم، يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم طوال الليل، ومنع ارتفاع السكر في الصباح وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

عصير الصبار

يمكن أن يساعد تناول عصير الصبار على معدة فارغة في تعزيز مستويات الجلوكوز في الدم وخفض نسبة السكر في الدم. يمكنك أن تبدأ صباحك بجرعة في الصباح للتخفيف من ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح.