من البقوليات للخضروات.. أطعمة تحافظ على سلامة قلبك وحمايته من الأمراض

كتبت مروة هريدى

ما تأكله قد يؤثر على صحتك أو يضرها، خاصة صحة قلبك وجهازك الهضمي، ومع تزايد حالات السكتة القلبية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أصبحت الحاجة إلى الحفاظ على صحة القلب ذات أهمية قصوى، ومن المثير للاهتمام أن خبراء الصحة يؤكدون على أهمية إضافة بعض الأطعمة التي يمكنها أن تقلل تدريجيًا مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) عن طريق تحفيز الدهون الصحية للقلب (HDL) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الأسماك الدهنية



مثل سمك السلمون، فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، كما يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل مستويات الدهون الثلاثية وتمنع عدم انتظام ضربات القلب، ما يجعل سمك السلمون خيارًا ممتازًا لصحة القلب، حاول أن تتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية، مثل السلمون، أسبوعيًا

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، خاصة بيتا جلوكان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، كما تساعد هذه الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام .

المكسرات



المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق مليئة بالدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم وفيتامين E، يمكن ان تساعد هذه المكونات على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

الرمان



يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجينات، والتي ثبت أنها تعمل على خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

الخضروات الورقية



تحتوي الخضراوات مثل السبانخ والكرنب والجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وتوفر الألياف للمساعدة في إدارة الكوليسترول.

البقوليات



مثل الفاصوليا والعدس والحمص وهي مصادر ممتازة للبروتين النباتي والألياف، والتى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول واستقرار نسبة السكر في الدم، مما يساهم في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الشوكولاتة الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو على مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، ولكن يشترط تناولها باعتدال للحصول على فوائده الصحية للقلب.

الطماطم



الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول، إن إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب له خصائص تحمي القلب، فهو يساعد على خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، ومنع تجلط الدم، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي للقلب.

الافوكادو



يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ مع زيادة مستويات الكوليسترول، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم.

التوت



التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر، غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة القلب، كما يحتوي على الأنثوسيانين، الذي قد يساعد في خفض ضغط الدم والالتهابات.