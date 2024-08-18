اليوم السابع
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. إتاحة النتيجة على الموقع الإلكترونى عقب الإعلان

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:23 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. إتاحة النتيجة على الموقع الإلكترونى عقب الإعلان معامل التنسيق - أرشيفية
محمد صبحى ومحمود طه حسين

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أكد مكتب التنسيق اتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من  فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد قليل بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات .

ويشارك فى حضور المؤتمر السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والدكتور عادل عبد العفار المستشار الإعلامى للوزارة ولفيف من قيادات الوزارة وفريق عمل مكتب التنسيق.

ويتمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.







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