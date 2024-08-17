نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بدء فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلانها

كتب ـ محمد صبحى

أغلق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أمس الجمعة، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، وذلك وفقا للجدول الزمنى لأعمال المرحلة التى انطلقت يوم الإثنين 12 أغسطس الجارى.

وبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات فى فرز رغبات الطلاب المسجلين للرغبات من طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لبحث الرغبات وشرائح الطلاب تمهيداً لأعلان النتيجة.

وأكد السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتعرف عليها الطالب إلكترونياً باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى، لافتا إلى أن طباعة بطاقة الترشيح النهائية التى يتوجه بها الطلاب إلى الجامعات سيكون بعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية.

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى أمس الجمعة 107 ألف طالب وطالبة.