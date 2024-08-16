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تنسيق الجامعات 2024.. لا مد لتسجيل الرغبات وآخر موعد مساء اليوم

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:32 ص
تنسيق الجامعات 2024.. لا مد لتسجيل الرغبات وآخر موعد مساء اليوم التنسيق - ارشيفية
محمد صبحى

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أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أنه لا مد لمواعيد تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الالكتروني.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.

وأهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد ب 371 درجة لشعبة علمى علوم و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وشدد مستشار وزير التعليم العالى على أنه لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الالكترونى بعد مؤتمر إعلان النتيجة.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

 

 







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