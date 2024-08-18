ما علامات التهاب بطانة الرحم عند المراهقات في مرحلة البلوغ

كتبت مروة محمود الياس

الأمراض التي قد تعاني منها المراهقات كثيرة ومتعددة، ويجب على كل أم لديها ابنة مراهقة في المنزل أن تكون على دراية تامة بالتغيرات التي قد تصيبها وتكون على الدوام وملاحظتها لأي من تلك التغيرات أو الأعراض المرضية للعرض على المختص حال وجود مشكلة، هكذا نصح تقرير نشر في موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أنه يمكن أن تصاب بعض المراهقات بحالة من التهابات بطانة الرحم في وقت مبكر جدًا، وذلك خلال مرحلة المراهقة والبلوغ، وقد تأتيها في مرحلة الدورة الشهرية الأولى أيضًا، وقت تلحظ الأم والابنة مجموعة من الأعراض يمكن أن تساعدها على تشخيص الحالة وعرضها على المختص للتشخيص والعلاج أيضًا.

لعل من أبرزها هذه العلامات الخطيرة والأكثر شيوعًا في مشكلات بطانة الرحم وأمراضه هو الألم الحاد غير المحتمل قبل أو بعد أو أثناء الدورة الشهرية هذا الألم لا يمكن تحمله، وتشعر معه الفتاة بصعوبة بالغة في أداء المهام اليومية.

هذا الألم قد يأتي الفتاة أثناء التبول في كثير من الأحيان

ألم حاد يزيد مع التبرز أيضًا وأثناء عملية الإخراج

الآلام تكون معوقة لممارسة المهام اليومية وحادة ومزعجة

ألم حاد في الحوض وأسفله

ألم شديد في أسفل الظهر وفي الظهر بالكامل

هذه الأعراض إذا كانت تصيب ابنتك في المراهقة فعليك التوجه إلى الطبيب المختص وتسجيل هذه الأعراض بشكل جيد وسليم ودقيق، لذكرها للطبيب المختص الذي بدوره يقوم بفحص الفتاة ومعرفة ما إذا كانت تعاني من مشكلات بطانة الرحم أم لا.

والتهاب بطانة الرحم وأمراضها مشكلة شائعة لدى الكثير من السيدات خاصة بعد الولادة ولكن في مرحلة المراهقة تكون نادرة ويجب التركيز ومتابعة الأعراض لكشفها، حيث يعاني الرحم من التهاب حاد يؤثر على جميع طبقاته ويؤثر على طبيعة الدورة الشهرية وسريانها، وتحتاج لعلاج متخصص وفقًا للحالة وطبيعتها.