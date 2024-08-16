مرض بطانة الرحم.. أعراض يجب الانتباه لها وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

مرض بطانة الرحم الذى يعرف باسم الانتباذ البطاني الرحمي هي حالة مزمنة تؤثر على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك غالبًا ما لا يتم تشخيصها أو فهمها بشكل خاطئ.

وفقا لموقع هيلث لاين يحدث مرض بطانة الرحم عندما ينمو نسيج مشابه للبطانة داخل الرحم (بطانة الرحم) خارج الرحم، مما يؤدي إلى الألم، ودورات شهرية غير منتظمة، ومشاكل محتملة في الخصوبة.

تحدث بطانة الرحم عندما ينمو نسيج يشبه بطانة الرحم خارج الرحم، غالبًا على المبايض وقناتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض، وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتشر أيضًا إلى ما هو أبعد من أعضاء الحوض.

على الرغم من أن السبب الدقيق لمرض بطانة الرحم غير مفهوم تمامًا، إلا أن هناك العديد من العوامل التي قد تساهم في تطوره:

1. الحيض الرجعي

تشير هذه النظرية إلى أن دم الحيض يتدفق للخلف عبر قناتي فالوب إلى تجويف الحوض بدلاً من مغادرة الجسم، مما يتسبب في انغراس خلايا بطانة الرحم ونموها خارج الرحم.

2. عامل الوراثة

تكون النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض بطانة الرحم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، مما يشير إلى وجود رابط وراثي محتمل.

3. اضطرابات الجهاز المناعي

قد تؤدي التشوهات في الجهاز المناعي إلى منع الجسم من التعرف على أنسجة بطانة الرحم التي تنمو خارج الرحم وتدميرها.

4. اختلال التوازن الهرموني

قد يساهم هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الذي يحفز نمو أنسجة بطانة الرحم، في تطور وتطور مرض بطانة الرحم.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

قد تختلف أعراض بطانة الرحم في شدتها وقد تتداخل مع حالات أخرى، مما يجعل تشخيصها صعبًا، ومع ذلك، تتضمن بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

1. آلام الحوض

يعد ألم الحوض المزمن، وخاصة أثناء الدورة الشهرية، أحد أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يحدث الألم أيضًا أثناء التبويض أو الجماع أو حركات الأمعاء.

2. نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

قد تعاني النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي من فترات غزيرة غير عادية (نزيف الطمث) أو نزيف بين الدورات الشهرية.

3. العقم

يعد التهاب بطانة الرحم أحد الأسباب الرئيسية للعقم، وقد تواجه حوالي 30-40% من النساء المصابات بمرض بطانة الرحم صعوبة في الحمل.

4. مشاكل الجهاز الهضمي

الانتفاخ والغثيان والإمساك والإسهال هي أعراض شائعة، وخاصة أثناء فترة الحيض، عندما تميل الأعراض إلى التفاقم.

خيارات العلاج

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض بطانة الرحم، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لإدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة:

1. إدارة الألم

يمكن أن تساعد مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو مسكنات الألم الموصوفة طبيًا في إدارة الألم الخفيف إلى المتوسط.

2. العلاج الهرموني

يمكن أن تساعد حبوب منع الحمل واللصقات واللولب الهرموني في تنظيم الهرمونات وتقليل نمو أنسجة بطانة الرحم، كما يمكن أن تساعد العلاجات الهرمونية الأخرى مثل مضادات هرمون إطلاق الغدد التناسلية (GnRH) في تقليل الأعراض عن طريق خفض مستويات هرمون الاستروجين.

3. الجراحة

في الحالات الشديدة، قد يتم إجراء جراحة بالمنظار لإزالة أو تقليل نمو بطانة الرحم، وفي الحالات القصوى، قد يتم التفكير في استئصال الرحم، على الرغم من أن هذا عادة ما يكون الملاذ الأخير.

4. علاج الخصوبة

بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من العقم بسبب بطانة الرحم، قد يوصى بعلاجات الخصوبة مثل التلقيح الصناعي (IVF)

فيما يلي بعض الخطوات الإضافية للمساعدة في إدارة الحالة:

1. التعديلات الغذائية

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وأحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهابات وإدارة الأعراض، تجد بعض النساء الراحة من خلال تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض، مثل الجلوتين ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل الألم من خلال إطلاق الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم.

3. إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض بطانة الرحم، يمكن أن تساعد ممارسات مثل التأمل الذهني وتمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء في إدارة التوتر وتحسين الصحة العامة.

4. الانضمام إلى شبكات الدعم

الانضمام إلى مجموعة دعم أو التواصل مع الآخرين الذين يعانون من مرض بطانة الرحم يمكن أن يوفر الدعم العاطفي والنصائح العملية لإدارة الحالة.

