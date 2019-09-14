للرجال فقط.. تعرف على أسباب الشعور بألم فى منطقة الحوض

كتبت هند عادل

قد يشعر بعض الرجال بألم فى منطقة الحوض بين السرة والفخذ، نتيجة لعدة أسباب مثل التهاب المسالك البولية أو التهاب البروستاتا، والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

ألم الحوض غالبًا ما يحدث مع أعراض أخرى تختلف العلاجات على حسب السبب لذلك من الضروري الحصول على فحص شامل في كل حالة، حسبما ذكر موقع"medicalnewstoday"

قد يصاب الشخص المصاب بالتهاب المسالك البولية بإحساس حارق أثناء التبول، وهو عدوى بكتيرية في مكان ما على طول القناة البولية التي تشمل مجرى البول والمثانة والحالب والكلى، وعدوى المسالك البولية هي شكوى متكررة والأعراض الأكثر شيوعًا هي ألم أسفل البطن أو الحوض.

تشمل الأعراض الأخرى شعورًا حارقًا أثناء التبول، الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، تغيرات في لون أو رائحة البول، ألم في مناطق أخرى مثل الجانبين أو أسفل الظهر.

التهاب البروستاتا أحد أسباب الشعور بألم فى الحوض، وهناك أنواع قليلة من التهاب البروستاتا:

التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد

تنشأ هذه الحالة من عدوى بكتيرية في البروستاتا، يمكن للبكتيريا أن تصل إلى الغدة من خلال مجرى البول، ومع انتشار البكتيريا فإنها يمكن أن تسبب الألم في الحوض أو الفخذ أو أسفل الظهر.

التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم الراحة ويصاحبه مشاكل أخرى مثل الحمى، قيء وغثيان، صعوبة في التبول، كثرة التبول، انسداد البول، أو عدم القدرة على التبول

التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن

التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن هو التهاب متكرر في البروستاتا، تشبه الأعراض أعراض التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد على الرغم من أنها قد تكون أقل حدة.

وعادة ما يعطى أخصائي المسالك البولية جرعة منخفضة من المضادات الحيوية أو مزيج من المضادات الحيوية، على مدى فترة أطول.