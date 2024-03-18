ما أسباب آلام أسفل الظهر عند النساء؟

كتبت فاطمة خليل

تحدث آلام أسفل الظهر بسبب مجموعة من المشكلات بما في ذلك الإصابة والتهاب المفاصل والحالات الطبية الأخرى مثل الانزلاق الغضروفى، ووفقًا للأطباء، ترتبط الحالة أيضًا لدى النساء بالدورة الشهرية أو عوامل أخرى، بما في ذلك الحمل أو التهاب بطانة الرحم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم أسفل الظهر عند النساء، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا تعتبر آلام أسفل الظهر مشكلة شائعة؟

يحتوي الجزء السفلي من ظهرك على خمس فقرات، أي أقل من رقبتك ومنتصف ظهرك. أسفل ظهرك هو المكان الذي يتصل فيه عمودك الفقري بحوضك، ويتحمل وزن الجزء العلوي من جسمك.

تتعرض هذه المنطقة للكثير من الحركة والإجهاد، ما يؤدي إلى التآكل والإصابات.

الأسباب الشائعة لآلام أسفل الظهر عند النساء

بطانة الرحم المهاجرة

بطانة الرحم المهاجرة أو أكياس الشيكولاتة هي حالة مزمنة حيث ينمو النسيج، مثل بطانة الرحم، خارج الرحم وهو يؤثر على المبيضين وقناتي فالوب والأعضاء الأخرى.

كل شهر خلال الدورة الشهرية سيكون هناك آلام شديدة في أسفل الظهر في بعض الأحيان، يصبح هذا الألم مزمنًا بسبب تكوين أكياس الشيكولاتة.

- آلام الحوض

- دورة شهرية مؤلمة

- مشاكل الخصوبة

يقول الأطباء إن خيارات العلاج تشمل مسكنات الألم، ووسائل منع الحمل الهرمونية.

نقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د أمرًا شائعًا للغاية لدى النساء بسبب نمط الحياة وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس.

إن نقص فيتامين د يسبب انخفاض مستويات الكالسيوم، مما يؤدي بدوره إلى آلام أسفل الظهر.

الحمل

يمكن أن يحدث الألم في أسفل ظهرك أيضًا أثناء الحمل حيث يتغير مركز ثقلك، مما يزيد الضغط على عضلات أسفل ظهرك. تساهم التغيرات الهرمونية أيضًا في الألم والانزعاج.

في فترة الحمل، يزداد وزن المرأة ويلاحظ تراخي العضلات والأربطة الداعمة للرحم نتيجة لذلك، يوجد الكثير من الضغط في العمود الفقري القطني".

التهاب الفقار

مرض مزمن من نوع التهاب المفاصل يؤثر على مفاصل العمود الفقري والمنطقة العجزية الحرقفية تشمل جميع أنواع التهاب الفقار التهاب المفاصل والأوتار والأربطة، وهي الأنسجة الضامة التي تربط العضلات بالعظام.

يؤدي التهاب المفاصل إلى اندماج العظام ويؤدي إلى نمو مفرط للعظام في العمود الفقري.

الحالات الشديدة يمكن أن تسبب انحناء مفرط في العمود الفقري.

الأسباب الرئيسية عند النساء هي الافتقار إلى النظام الغذائي المناسب، وعدم كفاية اللياقة البدنية، ونقص فيتامين د، والوضعية غير الصحيحة أثناء الجلوس.

التهابات المسالك البولية

وفقًا للأطباء، فإن التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية شائعة جدا بين النساء من جميع الفئات العمرية. يسبب التهاب المسالك البولية التهابًا في بطانة المسالك البولية مما يؤدي إلى ألم في الخاصرة أو البطن أو منطقة الحوض أو أسفل الظهر.

هذه الالتهابات مزمنة وتحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة لمنع مشاكل مثل العقم. التهاب المسالك البولية شائع أيضًا بين النساء المسنات بسبب ضعف عضلات قاع الحوض.