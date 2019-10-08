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متى يصبح ألم الحيض علامة على التهاب بطانة الرحم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص
متى يصبح ألم الحيض علامة على التهاب بطانة الرحم ألم الحيض أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الألم فى فترة الحيض من الأعراض الشائعة التى تصيب كثير من النساء، ولكن قليل منهن يستطعن التفرقة بين ألم الحيض العادى وألم الحيض الناتج عن مرض، حيث أن التهاب بطانة الرحم من الأمراض التى تسبب ألم شديد أثناء فترة الحيض، وفقاً لموقع upmc.

ما هو التهاب بطانة الرحم؟
 

التهاب بطانة الرحم هو اضطراب يسبب التهاب الخلايا التي تبطن الرحم، أو الغشاء المخاطى الداخلى للرحم، ويمكن أن يتداخل نمو الخلايا غير الطبيعي مع الخصوبة ويسبب مشاكل فى الانجاب.

تقول نيكول دونيلان، طبيبة أمراض النساء والتوليد في مستشفى UPMC Magee-Womens ، أن التهاب بطانة الرحم يصيب واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب والنسبة المئوية بين النساء اللائي يعانين من مشاكل الخصوبة بسبب التهاب بطانة الرحم قد تصل إلى 30 إلى 70 %.

وهو مرض يرتبط بالهرمونات لذا يصيب النساء فى سن الإنجاب، حيث تتراوح أعمار معظم النساء اللائي يظهرن علامات التهاب بطانة الرحم بين 18 و 45 عامًا.

ما هي أعراض التهاب بطانة الرحم؟
 

أكثر أعراض التهاب بطانة الرحم شيوعًا هو ألم البطن والحوض المزمن أثناء الحيض، كما قد تشعرين أيضًا بالألم أثناء ممارسة الجنس أو بعده.

و تشمل الأعراض الأخرى لبطانة الرحم ألم أثناء حركات الأمعاء أو التبول، التعب غير المعتاد، الانتفاخ، أو الغثيان خلال فترة الدورة الشهرية.

ومن الشائع جدًا أن تصاب النساء اللائي يعانين من التهاب بطانة الرحم بالقلق والاكتئاب، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن القلق والاكتئاب يحدث في 80 إلى 90 % من مرضى آلام الحوض المزمنة.


اعراض الم الحيض

الم الحيض

اسباب الم الحيض

التهاب بطانة الرحم

اعراض التهاب بطانة الرحم

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