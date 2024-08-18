قربت على الخمسين.. حافظ على صحة عظامك بهذه الأطعمة

كتبت مروة هريدى

يصبح الحفاظ على قوة العظام أمرًا مهمًا بشكل متزايد مع تقدمنا في العمر، وخاصة في أواخر الأربعينيات من العمر ومع بداية فترة الخمسينات، حيث تبدأ كثافة العظام في الانخفاض، ويمكن أن يلعب النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية المحددة دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العظام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 7 أطعمة مفيدة بشكل خاص لتعزيز صحة العظام

الخضروات الورقية

يعتبر الكالسيوم ضروريًا لتعزيز قوة العظام، بينما يساعد فيتامين K في الاستخدام السليم للكالسيوم وتعدين العظام، ويدعم المغنيسيوم عملية التمثيل الغذائي لفيتامين د، وهو أمر ضروري لامتصاص الكالسيوم، لذلك يمكن أن يؤدي تناول الخضروات الورقية بانتظام إلى تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور، مثل الكرنب والسبانخ مليئة بالكالسيوم وفيتامين K والمغنيسيوم.

الأسماك الدهنية

تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام، بينما يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام، ويساعد تناول الأسماك الدهنية في الحفاظ على كثافة العظام وصحة المفاصل بشكل عام، مثل السلمون والماكريل والسردين وكلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والبذور مثل بذور الشيا والكتان هي مصادر ممتازة للكالسيوم والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث يوفر اللوز الكالسيوم، وهو أمر ضروري لبنية العظام، بينما توفر بذور الشيا وبذور الكتان المغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 التي تدعم تكوين العظام وكثافتها، ويمكن أن يساهم دمج مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور في نظامك الغذائي في تقوية العظام.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن غنية بالكالسيوم وفيتامين د، والكالسيوم هو أحد المكونات الرئيسية لأنسجة العظام، وفيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، حيث يساعد تناول منتجات الألبان على تلبية الاحتياجات اليومية من الكالسيوم وفيتامين د، وهو أمر مهم للحفاظ على قوة العظام ومنع فقدانها.

الحليب النباتي المدعم

غالبًا ما يتم تدعيم الحليب النباتي مثل حليب اللوز وفول الصويا والشوفان بالكالسيوم وفيتامين د، وتوفر هذه البدائل المدعمة نفس فوائد منتجات الألبان لصحة العظام، وهي مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، مما يضمن حصولك على العناصر الغذائية اللازمة لصيانة العظام.

التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وفيتامين C مهم لتخليق الكولاجين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على بنية العظام وقوتها، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤثر على صحة العظام، إن تضمين التوت في نظامك الغذائي يدعم سلامة العظام بشكل عام.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين A وفيتامين سي والبوتاسيوم، حيث يلعب فيتامين A دورًا في إعادة تشكيل العظام، بينما يدعم فيتامين C إنتاج الكولاجين، وهو أمر حيوي لقوة العظام، ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على كثافة العظام عن طريق تقليل فقدان الكالسيوم من خلال البول، فالبطاطا الحلوة إضافة مغذية تدعم صحة العظام.