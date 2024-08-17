وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال يمنع وصول لقاحات شلل الأطفال لقطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير الصحة الفلسطينية، ماجد أبو رمضان، أن قوات الاحتلال تتعمد منع وصول التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته "القاهرة الإخبارية": "نطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية اللازمة لطواقم الطبية في الأراضي المحتلة.

وتابع وزير الصحة الفلسطينية: "اللقاحات ستكون في غزة خلال أيام وهي قادمة من شرق آسيا".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.