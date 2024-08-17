هذا المشروب يخفض نسبة الكوليسترول ويحميك من أمراض القلب

كتبت مروة هريدى

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة والمرطبة، ووفقًا لخبراء الصحة، يُعتقد أن شرب شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقًا لموقع "Healthline".

ما هو مشروب البابونج؟ يُعرف مشروب البابونج بخصائصه العلاجية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين أنماط النوم، وتقليل مستويات القلق والتوتر، وخفض مستويات الكوليسترول، وتعزيز إدارة الوزن بشكل أفضل.



كيف يمكن أن يساعد تناول مشروب البابونج في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب؟

الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في الدم وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهرمونات وبنية غشاء الخلية، ومع ذلك، فإن المستويات العالية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الضار"، يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ويزيد هذا التراكم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية

على العكس من ذلك، فإن المستويات العالية من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول "الجيد"، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر عن طريق إزالة الكوليسترول الزائد من مجرى الدم.

الفوائد الصحية لتناول مشروب البابونج في خفض مستويات الكوليسترول الضار:

يتم تحضير شاي البابونج من الزهور المجففة لنبات البابونج وهو معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمهدئة.

ويحتوي البابونج على الفلافونويدات مثل الأبيجينين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي .

كما يحتوى على حمض الكلوروجينيك، وهو مركب له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادة للالتهابات وخفض الكوليسترول، ويحتوى أيضًا على الكومارين، وهى مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات وتسييل الدم.

كيف يساعد هذا المشروب على تحسين صحة القلب؟

رغم أن مشروب البابونج معروف بفوائده الصحية العامة، إلا أن الأبحاث العلمية التي تربط شاي البابونج على وجه التحديد بخفض الكوليسترول محدودة، ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في البابونج قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بطرق غير مباشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وهو عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول.

كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في شاي البابونج أن تساعد في تحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما قد يمنع تراكم الكوليسترول الضار ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية.