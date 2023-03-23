أطعمة ومشروبات تساعد فى التغلب على الأرق وقلة النوم.. منها البابونج

كتبت فاطمة خليل

النوم هو أحد أهم جوانب حياتنا اليومية، حيث تحتاج أجسامنا إلى وقت للراحة والإصلاح وإعادة البناء، وهذا هو السبب فى أن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهماً لصحتنا، ويمكن أن يتأثر نظام المناعة والقدرات الحركية والأداء أثناء النشاط البدنى سلبًا بالحرمان من النوم بالإضافة إلى مزاجك يُنصح عادةً بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات فى الليلة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" هناك أطعمة ومشروبات تساعد فى التغلب على الأرق وقلة النوم نتعرف عليها فى التقرير التالى..



أطعمة تعزز النوم وتساعد فى علاج الأرق - البابونج

تشير الأبحاث إلى أن تناول مشروب البابونج يقوى جهاز المناعة ويقلل من القلق واليأس، وهما من الأسباب الرئيسية لاضطرابات النوم.

ويساعد مضاد الأكسدة النشط Apigenin الموجود فى البابونج على استرخاء العضلات وتسكينها، كما أن لديها بعض الخصائص المضادة للالتهابات والوقاية من الأعصاب، هذا المضاد للأكسدة يرتبط بمستقبلات الدماغ التي تزيد من النعاس وتوقف الأرق.

- الموز

الموز غنى بالمغنيسيوم ويحتوى على التربتوفان، وكلاهما ثبت أنه مفيد للنوم الجيد، وبالتالى فإن إضافته إلى نظامك الغذائى قد يساعد فى التغلب على الأرق.

- عين الجمل

الجوز هو مصدر غني للأحماض الدهنية ALA و omega-3 (EPA & DHA) التي تساعد في تخليق السيروتونين ، وهو مادة كيميائية تعزز النوم.

- البروتين الخالى من الدهون

الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض أمثلة على البروتينات الخالية من الدهون، ثبت أن التربتوفان، وهو حمض أميني موجود بكثرة في هذه الأطعمة، يزيد من مستويات السيروتونين وبالتالي يعزز النوم.

- الحليب الدافئ

تناول الحليب الدافئ في وقت النوم علاج شائع يساعدك على النوم، ويُعزى هذا التأثير بشكل أساسي إلى التربتوفان وببتيدات الحليب المسماة الكازين المائي التريبتيكي (CTH)، الذى يخفف التوتر ويعزز النوم.