الزنجبيل والبابونج.. مشروبات صحية لتعزيز المناعة

الكركديه

غني بمضادات الأكسدة، من المعروف أن شاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين المناعة، وصحة القلب، ودعم صحة الكبد.

شاي النعناع

شاي القرفة

شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي النعناع في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم وانزعاج المعدة الذي قد ينجم عن تناول الطعام أو الماء الملوث.القرفة لها خصائص دافئة ويمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات قد تكون مفيدة أثناء الرياح الموسمية عندما يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.إذا وجدت نفسك تشعر بالتوتر أو القلق أثناء النهار ، فإن شرب شاي البابونج يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر يمكن أن يوفر أخذ قسط من الراحة والاستمتاع بكوب من شاي البابونج تجربة مريحة وهادئة.