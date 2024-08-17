مياه الشرب بسوهاج توعى المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة فى استخدام المياه

سوهاج عمرو خلف

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فيلم رسوم متحركة لتوعية المواطنين بمخاطر استخدام مياه الشرب النقية فى رش الشوارع والتى انتشرت فى الفترة الاخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف أنه تم نشر الفيلم بجميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وقنوات الشركة الرسمية بهدف توعية المواطنين بأهمية تجنب سوء الاستخدام للمياه النقية والمخصصة لأغراض الشرب فقط وخاصة مع انتشار ظاهرة رش الشوارع وكذلك توعيتهم بالجهد المبذول وحجم الانفاق على تنقية المياه وانتاج كوب مياه نقى مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وأن اهدار المياه فى رش الشوارع يمثل اهدار لموارد الدولة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى أن الفيديو يستهدف جميع فئات المجتمع وأنه تم اعداده بطريقة بسيطة تصل الى جميع المواطنين وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية تجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب ونشر ثقافة الوعى المائى وترشيد استهلاك المياه لأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.