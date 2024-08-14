مشروبات صباحية لإنقاص الوزن .. منها ماء الليمون

كتب – حسام الشقويرى

نسعى جميعًا إلى إنقاص الوزن بشكل صحي من خلال دمج العديد من أنماط الحياة والتعديلات الغذائية في حياتنا. تعد ممارسة الرياضة وركوب الدراجات وتمارين القلب واتباع نظام غذائي صارم من الطرق التقليدية المعروفة لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإن فقدان الوزن أثناء تناول المشروبات الصباحية الصحية يمكن أن يكون مفيدًا إضافيًا. يمكن أن تساعدك إضافة المشروبات الصباحية إلى روتينك على التخلص من الوزن الزائد، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

ماء الليمون



يحتوي ماء الليمون على كميات كبيرة من فيتامين سي والمعادن اللازمة لجسم صحي. يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن بشكل صحي عن طريق تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي

ماء الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والمغنيسيوم وخصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد عصير الزنجبيل المخفف في الماء على تعزيز المناعة والتمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يكون هذا مشروبًا منعشًا لفقدان الوزن في الصباح.

الشاي الأخضر



الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول. يمكن أن يكون الشاي الأخضر مشروبك الصباحي المثالي لفقدان الوزن الصحي بسبب الفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتوي عليها.

ماء الكمون



كوب من ماء الكمون المنقوع طوال الليل يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. هذا المشروب الصباحي الصحي غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات. يمكن أن يعمل على التحكم في الجوع والمساعدة في الهضم.

