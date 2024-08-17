اليوم السابع
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أسماء الطالبات المرشحات للكشف الطبى للالتحاق بمعهد تمريض التأمين الصحي ببنى سويف

السبت، 17 أغسطس 2024 11:18 ص
أسماء الطالبات المرشحات للكشف الطبى للالتحاق بمعهد تمريض التأمين الصحي ببنى سويف أسماء المرشحين
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن أسماء الطالبات المرشحات للكشف الطبى للقبول بالمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للفصل الدراسي 2024/2025م، من خريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

وأعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببنى سويف ، أسماء 31 طالبة لإجراء الكشف الطبى  يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم عقد الكشف بقاعة التدريب بالدور الثامن بمبنى الهلال الساعه 8 ص.

وكان أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن شروط واجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للموسم الدراسي 2024/2025م، بحد أدني 250 درجة لخريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

اسماء المرشحون
اسماء المرشحون

 







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