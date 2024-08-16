حياة كريمة ببنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1520 مواطنا وتقديم 3100 خدمة طبية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته "د. سماح جاد وكيــل وزارة الصحة، بشأن قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية غياضة الشرقية بمركز ببا، على مدار يومي الأربعاء والخميس 14و15 أغسطس الجاري، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة، الرمد) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1520مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ، إجراء تحليل دم لـ 115، معمل طفيليات 38 ،أشعة عادية 5، استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة - تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 23 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنا، للتوعية بطرق وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن، وبلغ مجموع الخدمات الطبية التي قدتها القافلة 3123 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل تحظى بدعم نوعي كبير من الوزارة، ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.