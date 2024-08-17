أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى تطبيق البصمة لتسجيل حضور الطلاب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تنفى تطبيق البصمة بحضور طلاب المدارس بالعام الدراسى الجديد

مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025

جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين

نقابة المهن التعليمية تنفى سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم

وزير الزراعة: مراكز الخدمات الزراعية تخدم 11 ألف فدان مستصلحة فى سيناء

الصحة: توريد 12 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعى بشكل فورى فى صدر قنا

وزيرة التضامن تتفقد جناحى بنك ناصر وصندوق عطاء بمهرجان العلمين الجديدة

توزيع الدرجات والتقييم بصفوف الإبتدائى من الثالث حتى السادس

203 أيام مدة الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024 2025