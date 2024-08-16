اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:39 م
جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى في مسابقة رالى السيارات الكهربائية
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في النسخة الخامسة من مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي اختتمت فعالياتها أمس في مدينة العلمين الجديدة، وقد تفوق فريقا الجامعة في عدة فئات رئيسية للمسابقة.

وحقق فريق كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان إنجازات بارزة، حيث حصل على:

- المركز الأول في مسابقة حساب التكاليف وخطة التصنيع

- المركز الأول لأفضل تصميم سيارة

- المركز الأول في سباقات الديناميك

- الجائزة الكبرى كأفضل فريق في جامعة مصرية

كما تميز فريق Helwan Tech Racing بكلية التكنولوجيا والتعليم بحصوله على المركز الأول عام في الكونسبت تراك.

وشهد الحفل الختامي للمسابقة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة المطرية، والدكتور وائل إبراهيم أحمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وقد شارك في المسابقة هذا العام 43 فريقاً طلابياً من 28 جامعة مصرية، بإجمالي 750 طالباً وطالبة. وقد ركزت المسابقة على ثلاث فئات رئيسية هي: برمجة السيارات ذاتية القيادة، السباق الديناميكي، وتصميم كامل لأجزاء السيارة.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "إن فوز جامعة حلوان بالمركز الأول يعكس التزام الجامعة بدعم الإبداع والابتكار، مشيرا إلي إن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبحوا قادة فعالين، وهذه المسابقات تفتح للطلاب فرصاً حقيقية وفق مواهبهم وهواياتهم، وتدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق."

جدير بالذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" تعد أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وتهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في هذا المجال الحيوي.

842dff77-403e-461d-8ce8-b258ff65337d
 
رئيس جامعة حلوان ووزير التعليم العالى خلال فعاليات رالى السيارات 
 
c16b8758-e33e-4bb0-898a-978d9dd546ce
 
جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى في مسابقة رالي السيارات الكهربائية

 

 







التعليم العالى

رالى السيارات الكهربائية

البحث العلمى

جامعة حلوان

رالى العلمين

مهرجان العلمين

العلمين الجديدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة