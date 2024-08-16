جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين

محمد صبحى

فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في النسخة الخامسة من مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي اختتمت فعالياتها أمس في مدينة العلمين الجديدة، وقد تفوق فريقا الجامعة في عدة فئات رئيسية للمسابقة.

وحقق فريق كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان إنجازات بارزة، حيث حصل على:

- المركز الأول في مسابقة حساب التكاليف وخطة التصنيع

- المركز الأول لأفضل تصميم سيارة

- المركز الأول في سباقات الديناميك

- الجائزة الكبرى كأفضل فريق في جامعة مصرية

كما تميز فريق Helwan Tech Racing بكلية التكنولوجيا والتعليم بحصوله على المركز الأول عام في الكونسبت تراك.

وشهد الحفل الختامي للمسابقة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة المطرية، والدكتور وائل إبراهيم أحمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وقد شارك في المسابقة هذا العام 43 فريقاً طلابياً من 28 جامعة مصرية، بإجمالي 750 طالباً وطالبة. وقد ركزت المسابقة على ثلاث فئات رئيسية هي: برمجة السيارات ذاتية القيادة، السباق الديناميكي، وتصميم كامل لأجزاء السيارة.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "إن فوز جامعة حلوان بالمركز الأول يعكس التزام الجامعة بدعم الإبداع والابتكار، مشيرا إلي إن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبحوا قادة فعالين، وهذه المسابقات تفتح للطلاب فرصاً حقيقية وفق مواهبهم وهواياتهم، وتدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق."

جدير بالذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" تعد أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وتهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في هذا المجال الحيوي.

رئيس جامعة حلوان ووزير التعليم العالى خلال فعاليات رالى السيارات

جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى في مسابقة رالي السيارات الكهربائية