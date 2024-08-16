نقابة المهن التعليمية تنفى سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم

كتبت آية دعبس

نفت نقابة المهن التعليمية ، مايتردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعى ، بأن نقابة المعلمين قررت سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم وخدمة اجتماعية.

وتؤكد نقابة المهن التعليمية، أنه لايوجد مايسمى "لقب مدرس"، فى منظومة التعليم ، وأن العمل فى مهنة ورسالة التدريس، هى رسالة سامية لتربية وتعليم الأجيال .

وأوضحت نقابة المهن التعليمية، أن الحصول على عضوية نقابة المعلمين مثل جميع النقابات ، غير متاحه للطلاب الذين مازالوا فى مرحلة الدراسة الجامعية ، وأن العضوية تستلزم أن يكون خريج وعلى رأس العمل، بمعنى أن يعمل معلما فى مدرسة أو مؤسسة تعليمية معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها ، ويتقدم للنقابة بالأوراق المطلوبة، وبالتالى يحصل على عضوية النقابة دون أى معوقات .



