مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المناهج الدراسية لـ صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2024، 2025، وشملت : اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الفنية والقيم واحترام الآخر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدراسات والتربية الدينية والمهارات المهنية والتربية الموسيقية والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقييم والامتحانات وتوزيع درجات للطلاب بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد كالتالى:

امتحان نهاية الفصل الدراسي وده مخصص له 60 درجة + المهام الأدائية 10 درجات + كراسة الواجب 5 درجات + كراسة النشاط 5 درجات + التقييم الأسبوعى 5 درجات + المواظبة والسلوك 5 درجات+10 درجات لتقييم الشهر = 100 درجة مجموع كلى.

- الطالب هيمتحن 3 اختبارات كل فصل دراسى :

- الأول : يستهدف أجزاء المنهج حتى نهاية شهر أكتوبر حسب توزيع المنهج وده عليه 5 درجات من ال 10 .

- الثانى : امتحان يستهدف أجزاء المنهج لنهاية شهر أكتوبر حتى أواخر نوفمبر وده عليه 5 درجات باقى ال 10 درجات .

- الامتحان النهائى ويستهدف منهج الفصل الدراسي بالكامل ويحصل التلميذ على مجموع الدرجات الثلاثة وهى " الامتحانات والتقييم الشهرى ودرجات المهام والسلوك والنشاط والتقييم الأسبوعى.

- مجموع الدرجات فى كل المواد متساوية من 100 درجة وتمنح للطالب فى صورة ألوان.



