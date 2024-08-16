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توزيع الدرجات والتقييم بصفوف الإبتدائى من الثالث حتى السادس

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:28 م
توزيع الدرجات والتقييم بصفوف الإبتدائى من الثالث حتى السادس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقييم والامتحانات وتوزيع درجات للطلاب بالصفوف  الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد كالتالى:

امتحان نهاية الفصل الدراسي وده مخصص له 60 درجة + المهام الأدائية 10 درجات + كراسة الواجب 5 درجات + كراسة النشاط 5 درجات + التقييم الأسبوعى 5 درجات + المواظبة والسلوك 5 درجات+10 درجات لتقييم الشهر = 100 درجة مجموع كلى.

 

-  الطالب يمتحن فى 3 اختبارات كل فصل دراسى :

- الأول : يستهدف أجزاء المنهج حتى نهاية شهر أكتوبر حسب توزيع المنهج وده عليه 5 درجات من ال 10 .
- الثانى : امتحان يستهدف أجزاء المنهج لنهاية شهر أكتوبر حتى أواخر نوفمبر وده عليه 5 درجات باقى ال 10 درجات .
- الامتحان النهائى ويستهدف منهج الفصل الدراسي بالكامل ويحصل التلميذ على مجموع الدرجات الثلاثة وهى " الامتحانات والتقييم الشهرى ودرجات المهام والسلوك والنشاط والتقييم الأسبوعى.
- مجموع الدرجات فى كل المواد متساوية من 100 درجة وتمنح للطالب فى صورة ألوان.







وزارة التربية والتعليم

مواد الصف الأول الاعدادى

مواد الصف الأول الإعدادى المطور

توزيع الدرجات والتقييم بالصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي

درجات ابتدائى

توزيع درجات ابتدائى

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