وقال عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة، إن زيارته تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان حكومة وقيادة وشعبا، وأهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة.

وأكد إدانة مصر الكاملة لكل السياسات الاستفزازية؛ بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان، مشددا على دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسلامة أراضيها وسيادتها، مشيرا إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت وسياسة الاغتيالات؛ أمور مرفوضة.

وشدد على أن مصر تبذل الجهود الممكنة لوقف التصعيد، فضلا عن عملها بقدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن مصر لن تألو جهدا في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار باعتباره الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر.

وأشار إلى أن لب الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستهداف المدنيين وقتل الأبرياء؛ هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع؛ لوقف التصعيد.