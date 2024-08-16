أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، خلال لقائه اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، ببيروت، اهتمام مصر البالغ باستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمه فى مواجهة التحديات المحدقة به.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" اليوم - إن الوزير عبد العاطي أبرز خلال اللقاء جهود مصر لإقرار التهدئة وخفض التصعيد.
يأتي لقاء وزير الخارجية والهجرة مع رئيس الوزراء اللبناني؛ تأكيداً لحرص مصر على دعم لبنان.
وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أكد تضامن مصر الكامل مع لبنان، مشددا على أن أمن واستقرار لبنان؛ مصلحة مصرية وعربية تعمل مصر على الحفاظ عليها.
وقال عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة، إن زيارته تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان حكومة وقيادة وشعبا، وأهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة.
وأكد إدانة مصر الكاملة لكل السياسات الاستفزازية؛ بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان، مشددا على دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسلامة أراضيها وسيادتها، مشيرا إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت وسياسة الاغتيالات؛ أمور مرفوضة.
وشدد على أن مصر تبذل الجهود الممكنة لوقف التصعيد، فضلا عن عملها بقدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن مصر لن تألو جهدا في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار باعتباره الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر.
وأشار إلى أن لب الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستهداف المدنيين وقتل الأبرياء؛ هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع؛ لوقف التصعيد.
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