وزير الخارجية: امن واستقرار لبنان مصلحة مصرية وعربية فى المقام الأول

كتب محمد شعلان

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن أساس الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسيادة أرضه ورفض العدوان على الضاحية الجنوبية تماما، وتأكيد إدانة مصر له بشدة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، على هامش مباحثاته مع نبيه برى رئيس برلمان لبنان، أن أمن واستقرار لبنان هو مصلحة مصرية وعربية في المقام الأول، ونحرص للحفاظ عليه، مؤكدا سعي مصر إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.