لمريض السكر.. اعرف كيف تعتنى بالأظافر بشروط الحماية من القدم السكري

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على صحة الأظافر والقدمين أمر بالغ الأهمية للصحة العامة والوقاية من المضاعفات، وخاصة لمريض السكري، ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على الشروط الصحية لهذا الأمر.

مرضى السكري أكثر عرضة لالتهابات الأظافر وضعف الدورة الدموية وبطء الشفاء، مما يعني أن المشكلات الصغيرة يمكن أن تتحول بسرعة إلى مشاكل خطيرة، ومن خلال بعض العادات يمكنك الحفاظ على أظافرك صحية وقوية، مما يضمن استمرارها في دعمك في حياتك اليومية، وتقلل من فرص الإصابة والتعرض للقدم السكري.

يتعرض مرضى السكري لخطر متزايد للإصابة بمشاكل الأظافر والقدمين بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، واعتلال الأعصاب وزيادة احتمالية الإصابة بالعدوى، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى صعوبة التئام الجروح، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات إذا تُركت مشاكل الأظافر البسيطة دون علاج.

نصائح للحصول على أقدام ويدين صحيتين



-تقليم الاظافر

يبدأ أساس العناية الجيدة بالأظافر بالتحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي، فإن الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق الموصى به يساعد في منع المضاعفات ويعزز الصحة العامة. المراقبة المنتظمة، نظام غذائي متوازن إن الالتزام بالعلاج والالتزام بالأدوية أمران أساسيان لإدارة مرض السكري بشكل فعال.

-افحص أظافرك بانتظام

من المهم أن تخصصي بضع دقائق كل يوم لفحص أظافرك. راقبي أي تغيرات في اللون أو الملمس أو الشكل، وانتبهي إلى علامات العدوى مثل الاحمرار أو التورم أو القيح. يمكن أن يساعدك اكتشاف هذه المشكلات في وقت مبكر على تجنب مشاكل أكثر خطورة.

-ممارسة نظافة الأظافر بشكل صحيح

يساعد الحفاظ على أظافرك نظيفة ومقلمة جيدًا على منع العدوى ومشاكل الأظافر الأخرى. اتبع الخطوات التالية:



-قص الأظافر بانتظام



استخدمي مقص أظافر نظيف وحاد لقص أظافرك بشكل مستقيم. تجنبي قصها بشكل قصير للغاية، حيث قد يؤدي ذلك إلى نمو الأظافر تحت الجلد أو الإصابة بالعدوى.

-تلميع الأظافر



استخدمي مبرد الأظافر لتلميع الحواف الخشنة ومنع التشابك.

-اختر الأحذية المناسبة

يعد اختيار الأحذية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لمنع مشاكل القدم والإصابات. تأكد من أن الأحذية التي تختارها مناسبة وتوفر الدعم الكافي.

-الملاءمة



يجب أن تكون الأحذية مريحة، وليست ضيقة للغاية ولا فضفاضة للغاية. تأكد من وجود مساحة كافية في منطقة أصابع القدم لمنع أي ضغط على أصابع قدميك.

-الدعم



اختر الأحذية ذات الدعم الجيد لقوس القدم والتبطين لتقليل خطر إصابات القدم وعدم الراحة.

-ترطيب اليدين والساقين



يمكن أن يؤدي جفاف الجلد وتشققه إلى الإصابة بالعدوى، لذا من المهم الحفاظ على ترطيب يديك وقدميك. استخدمي مرطبًا لطيفًا وخاليًا من العطور لترطيب بشرتك، مع التركيز على المناطق المعرضة للجفاف، مثل الكعبين والبشرة.

-كن حذرًا عند استخدام باديكير ومانيكير

رغم أن العناية بالأظافر بشكل منتظم أمر مهم، إلا أنه من الضروري التعامل مع عمليات العناية بالقدمين والأظافر بحذر.

-الرعاية المهنية



إذا اخترت الحصول على باديكير أو مانيكير، تأكدي من أن الصالون يتبع ممارسات النظافة الصارمة ويستخدم أدوات معقمة. أخبري الفني بحالتك السكرية لتجنب العلاجات العدوانية التي قد تؤدي إلى الإصابة.

-العناية بأظافرك في المنزل



إذا كنتِ تفضلين العناية بأظافرك في المنزل، فاستخدمي أدوات نظيفة ومعقمة وتجنبي قص البشرة أو استخدام المواد الكيميائية القاسية.

-معالجة مشاكل الأظافر على الفور

إذا لاحظت أي مشاكل في أظافرك، مثل تغير اللون أو زيادة سماكتها أو الألم المستمر، فاطلب العناية الطبية على الفور. يمكن أن يمنع العلاج المبكر للعدوى أو المشكلات الأخرى حدوث المضاعفات ويساعد في الحفاظ على صحة الأظافر بشكل عام.

-العدوى الفطرية



تشمل الأعراض تغير لون الأظافر أو سماكتها أو هشاشة أظافرها. يمكن أن تساعد العلاجات المضادة للفطريات المتاحة دون وصفة طبية، ولكن استشر مقدم الرعاية الصحية في الحالات الشديدة.

-الإصابات



إذا تعرضت لإصابة أو صدمة في الأظافر، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتقييم الضرر والحصول على الرعاية المناسبة.