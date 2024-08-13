صحيفة بريطانية: باحثون يستخدمون الكلاب لاكتشاف سرطان الأمعاء

كتبت إيناس البنا

حاسة الشم لدى الكلاب من أقوى الحواس، حتى أنها تستطيع اكتشاف ملعقة صغيرة من السكر في حوضين للسباحة بحجم أوليمبي، وفقا لتقرير صحيفة إكسبريس البريطانية فإن نوعية كلاب لابرادور هيتي ذات اللون الأحمر الثعلبي تمكنت من اكتشاف سرطان الأمعاء من خلال عينة بول جاءت من مريض مصاب.



وذكر التقرير أن هذا النوع من الكلاب يتم تدريبها من مؤسسة كلاب الكشف الطبى للتعرف على رائحة سرطان الأمعاء، فالبيانات التي تم جمعها أثناء تدريب الكلاب يمكن أن توفر رؤى حول بعض المركبات ، والتي بدورها يمكن تطويرها باستخدام تكنولوجيا التشخيص عن طريق الذكاء الصناعى.

وشهدت الجمعية أيضًا اهتمامًا من جانب الأطباء العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS لفحص عينات البول مبدئيا بواسطة الكلاب، وخاصة للمرضى الذين يخضعون للمراقبة بحثًا عن تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء.

تم إطلاق مؤسسة كلاب الكشف الطبي في عام 2008 بعد اكتشاف مدى قدرة الكلاب على اكتشاف الأمراض عن طريق الشم، تبع ذلك دراسات أخرى حول الملاريا ومرض باركنسون وفيروس كورونا، حيث يمكن للكلاب أن تحدث تحولاً جذرياً في عملية الفحص.