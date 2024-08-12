لو بتعانى من مقاومة الأنسولين.. تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

كتبت مروة هريدى

بدء يومك بالأطعمة المناسبة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، وإليك بعض الأطعمة الأساسية التي وافق عليها خبراء الصحة والتي يمكن أن تساعدك في معالجة مقاومة الأنسولين بسهولة، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

في السنوات الأخيرة، أصبحت مقاومة الأنسولين مشكلة صحية شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة، التي غالبًا ما تكون بسبب اختيارات نمط الحياة، إلى مشاكل صحية أكثر خطورة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، ومع مساهمة الأنظمة الغذائية الحديثة وأنماط الحياة المستقرة في ارتفاعها، يبحث الكثيرون عن طرق لتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا، ويمكن أن يؤثر بدء يومك بالأطعمة المناسبة على حساسية الأنسولين والصحة العامة.

ما مقاومة الأنسولين؟

تُعرف مقاومة الأنسولين بأنها الحالة التي لا تتمكن فيها الخلايا الموجودة في العضلات والدهون والكبد من الاستجابة بشكل جيد للأنسولين وهو هرمون يفرزه البنكرياس ويساعد في إدارة نسبة الجلوكوز في الدم، ومن بين أعراض مقاومة الأنسولين: زيادة العطش، زيادة الجوع، كثرة التبول، الصداع، عدم وضوح الرؤية، التهابات الجلد.

فيما يلى.. 4 أطعمة يمكنك تناولها على معدة فارغة إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين:



بذور الحلبة

ابدأ يومك بتناول بذور الحلبة إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، فقط انقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة طوال الليل ثم صفيها، وتناولها أول شيء في الصباح، فقد ثبت أن بذور الحلبة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وتقليل الالتهابات.

شاي القرفة

استبدل شاي الحليب المعتاد بشاي القرفة وتناوله أول شيء في الصباح، فقط قُم بغلى عيدان القرفة فى الماء ثم صفيها، فإذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، يقترح الخبراء أن تبدأ يومك بشاي القرفة، وذلك لأن شاي القرفة يعمل على تحسين حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز في الخلايا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين وظيفة الأنسولين.

المكسرات المنقوعة

بدلاً من تناولها جافة، انقع المكسرات مثل الجوز واللوز في الماء وتناولها أول شيء في الصباح، حيث وفقًا للخبراء، من المعروف أن المكسرات المنقوعة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الالتهاب في الجسم بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

مستخلص الصبار

الصبار نبات متعدد الاستخدامات وله فوائد عديدة، ووفقًا للخبراء، فإن شرب 30 مل من مستخلص الصبار مع الماء يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل الالتهاب عن طريق تعزيز امتصاص الجلوكوز في الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدى.