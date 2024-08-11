تناول هذا المشروب يوميًا وبانتظام لضبط مستويات السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

في السنوات الأخيرة، اكتسب استخدام التوابل مثل القرفة والفلفل ليس فقط في الطهى ولكن في العديد من الوصفات من أجل تعزيز الصحة، اهتمامًا كبيرًا نظرًا لخصائصها المعززة للنكهة وفوائدها الصحية المحتملة، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" إلى فوائد إضافة الفلفل والقرفة إلى الشاي وقدرة هذا المشروب الخارق على التحكم في مستويات السكر بالدم.

كيف تساعد القرفة في التحكم في نسبة السكر في الدم؟

القرفة هي نوع من التوابل الحلوة والدافئة التي تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل سينامالديهيد وحمض سيناميك، والتي تمت دراستها لمعرفة تأثيراتها المحتملة على مستويات السكر في الدم، وتشير الأبحاث إلى أن القرفة قد تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بامتصاص الجلوكوز بشكل أفضل من مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنظيم أفضل لمستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، وعند إضافتها إلى الشاي، تضفي القرفة نكهة مريحة تمتزج جيدًا مع كل من الأصناف السوداء والعشبية، وغالبًا ما يتم استخدامها كبديل طبيعي للتحلية، مما يقلل من الحاجة إلى إضافة السكريات مع الاستمرار في توفير تجربة طعم مرضية.

فوائد الفلفل لضبط مستويات السكر في الدم:

خاصة الفلفل الأسود، هو نوع آخر من التوابل له تاريخ طويل في الاستخدام في الطهي والخصائص الطبية، حيث يحتوي على البيبيرين، وهو مركب معروف بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات، وفي حين أن الأبحاث حول التأثير المباشر للفلفل على مستويات السكر في الدم محدودة مقارنة بالقرفة، إلا أن قدرته على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر إدارة السكر بشكل عام، وعند إضافته للشاي، يضيف الفلفل حرارة خفيفة وتعقيدًا يمكن أن يكمل حلاوة القرفة أو يوازن نكهات الخلطات العشبية، وقد تساعد إضافته أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية من المكونات الأخرى في الشاي، مما قد يعزز الفوائد الصحية العامة.

نصائح عند إضافة القرفة والفلفل إلى الشاي:

اختر مكونات عالية الجودة

اختر أعواد القرفة الطازجة أو مسحوق القرفة المطحونة وحبات الفلفل الأسود الكاملة للحصول على أفضل نكهة وفوائد صحية.

طرق التخمير

أضف عود قرفة أو قليل من القرفة المطحونة وبعض حبات الفلفل الأسود إلى الشاي أثناء التخمير، اترك التوابل لتتغلغل لبضع دقائق لإطلاق نكهاتها.

جرب التركيبات

جرب أنواعًا مختلفة من الشاي، مثل الشاي الأسود أو الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب، مع القرفة والفلفل الأسود للعثور على النكهة المفضلة لديك.