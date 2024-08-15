اليوم السابع
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وزارة الزراعة: علاج وفحص 960 رأس ماشية مجاناً لصغار المربين فى بورسعيد

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:32 ص
وزارة الزراعة: علاج وفحص 960 رأس ماشية مجاناً لصغار المربين فى بورسعيد قافلة بيطرية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية في محافظة بور سعيد، استهدفت عدد من قرى المحافظة، لتقديم الدعم والإرشاد البيطري للمربين بالمجان، لحماية الثروة الحيوانية.

 

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتواصل الدائم ودعم مربي الماشية، وخاصة في القرى المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبنائه.

 

أضاف فاضل أن القافلة  نفذت أعمالها على مدار 3 أيام، واستهدفت قري الرضوان وسهل الطينه والقابوطى ونواحي المحافظه  لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار  المربين، بالتعاون بين معاهد بحوث التناسليات الحيوانية، الصحة الحيوانية، الأمصال واللقاحات البيطرية، الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

 

وأضاف أن أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 104 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 238 وعلاج الطفيليات الدخلية و الخارجية والرش لـ 618 حالة  بعدد إجمالي 960 حالة لدى صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.







الماشية

وزارة الزراعة

بورسعيد

الخدمات البيطرية



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