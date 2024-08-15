الزراعة تنظم يوم حصاد لمحصول الأرز صنف سخا سوبر 303 بالشرقية.. فيديو

كتبت أسماء نصار

‫تنظم وزارة الزراعة اليوم الخميس، حصاد لـ محصول الأرز في محافظة الشرقية لمزارع بمركز ديرب نجم، لحقل منزرع بأساليب الزراعة الحديثة من الصنف سوبر 303 قصير العمر، يقاوم التغيرات المناخية، ويوفر أكثر من 30% من الاحتياجات المائية والإنتاجية المتوقعة عالية حوالي 4,5 طن للفدان.

وأوضحت وزارة الزراعة أن يوم الحصاد فى حقل للمزارع رجب مصطفي لصنف سخا سوبر 303، تمت زراعته فى 20 ابريل على مساحة 8 أفدنه من الصنف سخا سوبر 303 بالإضافة إلى مساحات أخري من أصناف أرز متنوعة.

مواصفات عامة للصنف.

أضافت الوزارة أن عمر الصنف 110-115 يوم و الإنتاجية المتوقعة تزيد عن 4.5 طن/ف و الاحتياجات المائية 4000 م3/ ف، وتمت زراعته بطريقة الشتل اليدوي.

أوضحت الوزارة أن مميزات الصنف من واقع التجربة هى توفير في فترة النمو 20% عن أفضل الأصناف المحلية و زيادة في الإنتاجية أكثر من 30% عن أبكر الأصناف المنزرعة (جيزة 177) و توفير في الإحتياجات المائية أكثر من 30% عن أفضل الأصناف المنزرعة و التكيف والتحمل للتغيرات المناخية والضغوط البيئية ( حرارة – جفاف –ملوحة).