3 قوافل بيطرية مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمنوفية خلال أغسطس

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم 3 قوافل بيطرية مجانية بمحافظة المنوفية، خلال شهر أغسطس الحالى للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحا: أن القوافل البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية والسادات.