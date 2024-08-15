وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل حول تطوير الجمعيات الزراعية لخدمة المزارع المصرى

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل، في محافظة البحيرة، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية للشرق الادنى "كاردني"، ومديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تحت عنوان: تطوير الجمعيات الزراعية لخدمة المزارع المصري.

وافتتح فعاليات ورشة العمل، بمقر الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للاصلاح الزراعي للتنمية الريفية، والمهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس موفق ساري مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، والمهندس كامل غانم مدير الاصلاح الزراعي بالبحيرة.

أكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية هذه الورشة، التى تناقش الإطار المؤسسي والتشريعي للتعاونيات الزراعية في مصر، فضلا عن أدوار وإختصاصات الجمعيات التعاونية، كذلك مؤشرات الوضع الراهن للجمعيات التعاونية، اضافة الى تقييم أداء التعاونيات الزراعية.

وأضاف عزوز أن الاطار المؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، يتكون من الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي على مستوى الجمهورية والذي يُعد المظلة الحكومية التي يتبعها جميع التعاونيات الزراعية وكذلك الجمعيات العامة التي تشرف على القطاعات الفرعية والجمعيات المركزية على مستوى المحافظات، حيث تتكون من الجمعيات المشتركة على مستوى المراكز، والمحلية على مستوى القرية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان التعاونيات الزراعية تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والإقتصادية والريفية وتقديم الدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة وتوفير التقاوي ، الأسمدة، مستلزمات الانتاج و الميكنه الزراعية والتمويل والتسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية، والسعي الى تطوير الاداء وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والعمل على تحديث نظم الرى وتطبيق التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق التسويق التعاوني من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وكذلك تنمية مهارات الكوادر البشرية للحصول على أعلى مستوى أداء للتعاونيات .

وأشار عزوز الى ضرورة توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز وتطوير وتفعيل خدمات الارشاد الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ومراكز البحوث الزراعية، فضلا عن تدريب الُمزارعين على أساليب الزراعة الحديثة وتصنيع الأسمدة العضوية والأعلاف من المُخلفات الزراعية والتوعية بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة وعدم حرق المخلفات الزراعية، اضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بهدف تحسين جودة الانتاج الزراعي والتوعية بأهمية الاستخدام الامثل للمبيدات.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية المساهمة في ترشيد استخدام مياه الري وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتقليل الفاقد فى الانتاج الزراعي، فضلا عن توفير قاعدة بيانات بالجمعية الزراعية تضم معلومات عن أسعار بيع المنتجات الزراعية في الاسواق المختلفة و مدي توافر المحصول في مختلف الاسواق، مشددًا على ضرورة أن تدار الجمعيات التعاونية الزراعية بأسلوب تشاركي بواسطة الاعضاء وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم برامج لتنمية المرأة الريفية بالتعاون مع جهاز الارشاد الزراعي ومُنظمات المجتمع المدني .

من جهته أكد الدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية، عن تقديره للجهود التى تبذلها وزارة الزراعة، لتطوير التعاونيات الزراعية، وتعميق دورها لخدمة الفلاح، وتكون الداعم الرئيسي له من أحل زيادة الانتاجية، والنهوض بالإنتاج.

وقال السرحان أن المركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، مستعد لتقديم كافة اشكال الدعم الفني، من خبرات وخبراء وابحاث ودراسات، لدعم الخطوات المصرية من أجل تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، لتحقيق تجربة ناجحة يمكن الاسترشاد بها، في دول المنطقة.

