ندوة إرشادية لمزراعى أولاد صقر بالشرقية عن "جيزة 94" للنهوض بمحصول القطن

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن نفذت ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 94 ) لمزارعي قرية السادات التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن في حضور الدكتور محمد الأمير بمعهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة أولاد صقر الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت استعراض أهم الممارسات الزراعية الجيدة خلال مرحلة النمو الخضري والتوصيات اللازمة للتغلب على الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة وكذلك إبراز أهمية المكافحة المتكاملة لآفات البادرات والنمو الخضري، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

