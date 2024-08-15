اليوم السابع
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جنايات مطروح تحاكم أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمتي القتل الخطأ والتعاطي

الخميس، 15 أغسطس 2024 03:35 م
جنايات مطروح تحاكم أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمتي القتل الخطأ والتعاطي أحمد فتوح لاعب الزمالك
كتب إبراهيم قاسم

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تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك، وذلك تمهيدا لتوزيعها على إحدى دوائر محكمة جنايات مطروح، تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمته أمامها.

ويحاكم أحمد فتوح في مطروح وذلك نظرا لوقوع الجريمة التي ارتكبها وهى القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى في العلمين.

وأمرت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ  في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بـ تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







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