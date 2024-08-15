ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2400 محلا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 ، إلى 2400 محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

على جانب آخر، تستمر الحملات الرقابية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من خلال مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون.