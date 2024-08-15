اليوم السابع
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2400 محلا

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:26 م
ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2400 محلا الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024  ، إلى 2400  محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

على جانب آخر، تستمر الحملات الرقابية  لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من خلال مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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