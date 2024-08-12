استمرار عروض الأوكازيون الصيفي 2024 للأسبوع الثانى

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة والتجارة الداخلية على العمل بـالأوكازيون الصيفي 2024 ، للأسبوع الثانى على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

على جانب آخر، يهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/