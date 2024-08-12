اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار عروض الأوكازيون الصيفي 2024 للأسبوع الثانى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:00 ص
استمرار عروض الأوكازيون الصيفي 2024 للأسبوع الثانى الأوكازيون - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص وزارة والتجارة الداخلية على العمل بـالأوكازيون الصيفي 2024 ، للأسبوع الثانى على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

على جانب آخر، يهيب  جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة