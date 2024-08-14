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5 مواد أساسية بكل شعبة ضمن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:52 م
5 مواد أساسية بكل شعبة ضمن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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ينشر "اليوم السابع" مقترح المواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:


شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:


ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الالأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:


ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادتى الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ  المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

ـ مواد الشعبة الأدبية:


ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.

ـ توجد مواد أخرى غير مضافة للمجموع.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن ⁠المجلس للتعليم قبل الجامعى، اعتمد الخطة الجديدة التى تقلل من عدد المواد الاجبارية فى المرحلة الثانوية وفقا للنظم العالمية، موضحة أن التفاصيل ستعلن فى المؤتمر الصحفى المقرر عقده بعد قليل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، مشددة على أن ⁠المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعى يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين - منهم ا د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ا د سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة ا د إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة والدكتورة أمل سويدان رئيسة لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الاعلى للجامعات وأيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف وممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتعاون الدولى والمالية والاستثمار والصناعة والعمل.







وزارة التربية والتعليم

مقترح تطوير الثانوية العامة

المواد المقرر دراستها بالثانوية

المواد الجديدة بالثانوية العامة

مقترح المواد الدراسية بالثانوية العامة

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