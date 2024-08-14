اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصدر: اللغة الأجنبية الثانية فى الثانوية العامة مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:58 ص
مصدر: اللغة الأجنبية الثانية فى الثانوية العامة مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع طلبة الثانوية العامة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز، إن اللغة الأجنبية الثانية فى الثانوية العامة، ستكون مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع.

وقال مصدر حكومي لإكسترا نيوز، إن إجمالى عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد. وأضاف المصدر أنه سيتم دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

كان المصدر ، أكد أن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف سيعلن اليوم في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء، القضاء نهائيا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ.

وكان مصدر حكومي قال أمس إن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية. وأضاف المصدر لقناة "إكسترا نيوز"، أن ⁠المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين.

 







مناهج الثانوية العامة

الثانوية العامة

الدمج

مواد الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

دمج مواد الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

اللغة الثانية

مؤتمر وزير التربية والتعليم

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

الغاء مواد الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

نظام الثانوية العامة الجديد

الغاء الجيولوجيا

المواد التي تم حذفها من الثانويه العامه

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

الغاء مادة الجيولوجيا

المواد الدراسية في نظام الثانوية العامة الجديد




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة