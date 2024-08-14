مصدر: اللغة الأجنبية الثانية فى الثانوية العامة مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع

كتب سمير حسنى

قال مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز، إن اللغة الأجنبية الثانية فى الثانوية العامة، ستكون مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع.

وقال مصدر حكومي لإكسترا نيوز، إن إجمالى عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد. وأضاف المصدر أنه سيتم دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

كان المصدر ، أكد أن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف سيعلن اليوم في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء، القضاء نهائيا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ.

وكان مصدر حكومي قال أمس إن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية. وأضاف المصدر لقناة "إكسترا نيوز"، أن ⁠المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين.