وزارة التعليم توجه بمكافحة التنمر بين الطلاب بالعام الدراسى الجديد

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس بمكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم و بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والمقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي، وإعداد الخطط والمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، والتقليل من تواجدهم بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

ووجهت وزارة التعليم، بمتابعة الالتزام كافة المنشأة التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، يما يضمن الحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين، وضرورة المتابعة الشخصية والجادة من قبل مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني لضمان توافرها لكافة الطلاب.