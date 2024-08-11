هل إنقاص الوزن السريع آمن؟ اعرف مخاطره الصحية

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يتبع بعض الأشخاص فقدان الوزن السريع، فمثلاً كان على العديد من الرياضيين الخضوع لرحلات فقدان الوزن السريعة، ويتم تدريبهم على القيام بذلك في بعض الأحيان مع بعض التمارين الرياضية الشديدة والأنظمة الغذائية، وغالبًا ما تتضمن هذه الأنظمة الجفاف الشديد والتمرين المكثف وتمارين القلب والنظام الغذائي المقيد للغاية.

لا يخضع الرياضيون فقط لهذه الطريقة، وغالبًا ما يُطلب من الممثلين الذين يستعدون لأداء أدوار معينة يحتاجون فيها إلى الظهور بمظهر أكثر نحافة.

كيف يتم فقدان الوزن السريع أو بين عشية وضحاها؟

وفيما يلي بعض الطرق التي تستخدم عادة لتحفيز فقدان الوزن السريع وفقًا لمجلة WebMD:

يُنصح باتباع نظام غذائي لتطهير الجسم بالكامل، ويشمل هذا النظام عدم تناول الكربوهيدرات أو الألياف أو حتى تناول الأطعمة الصلبة في بعض الأحيان، من الناحية المثالية، قد يُطلب منك شرب السوائل فقط، ووفقًا للتقرير إن هذا النظام يتم اتباعه لفقدان الوزن بسرعة خلال بضعة أيام أو أسابيع.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن بين ليلة وضحاها يتطلب الصيام والجفاف، وهذا يعني أنه لا ينبغي للشخص أن يشرب أي نوع من السوائل أو الماء.

لفقدان الوزن بسرعة يُطلب من الأشخاص اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية، وفي كثير من الأحيان، يقدم المدربون أيضًا حبوب الحمية والمكملات الغذائية.

ما المخاطر الصحية المترتبة على اتباع طريقة فقدان الوزن بين ليلة وضحاها؟

فقدان الوزن السريع على مدى بضعة أيام أمر غير صحي على الإطلاق وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ألق نظرة على الآثار الجانبية الخطيرة:

فقدان الوزن القسري بين ليلة وضحاها قد يؤدي إلى تكون حصوات المرارة، ووفقًا لموقع WebMD، يحدث هذا لنحو 12% إلى 25% من الأشخاص الذين جربوا هذه الطريقة.

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى العديد من الأمراض وحتى الموت، كما يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى مثل حصوات الكلى.

سوء التغذية هو أحد الآثار الجانبية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في المناعة.

يمكن أن يؤدي اختلال التوازن في الإلكتروليتات أيضًا إلى مشاكل صحية خطيرة وقد يهدد الحياة أيضًا.

الصداع بسبب الجفاف.

فقدان العضلات.

التهيج.

التعب والإرهاق.

تساقط الشعر.

اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء واختلال التوازن الهرموني أيضًا.

دوخة.

إمساك.