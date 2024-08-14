حصاد الوزارات.. التعليم: 5 مواد لكل شعبة بالثانوية العامة بدلا من 7 بعد التعديل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

5 لكل شعبة بدلا من 7.. رسميا مواد الثانوية العامة بعد التعديل.. إنفوجراف

السكة الحديد ترفع سعر تذكرة الطوارئ وكبار العملاء 25%.. تفاصيل

مفتى الجمهورية يلتقى رئيسة القومى للبحوث الجنائية للتهنئة بمنصبه الجديد

مواد الصف الأول الثانوى من العام الدراسى المقبل 6 مواد بدلا من 10.. انفوجراف

السكة الحديد ترفع سعر تذكرة الطوارئ وكبار العملاء 25%.. تفاصيل

وزارة التعليم: لا صحة لإلغاء امتحان الفصلين الدراسيين بالشهادة الإعدادية

وزارة الصحة: انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر طب الأسنان لتبادل الخبرات العلمية

وزير التعليم: زيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا وعدد الحصص 8 والواحدة 50 دقيقة

وزارة العمل صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث سقوط سقالة بالدقهلية

وزيرة البيئة: البحر الأحمر ملاذ آمن لسياح العالم وآخر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية