اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التعليم: 5 مواد لكل شعبة بالثانوية العامة بدلا من 7 بعد التعديل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:21 م
حصاد الوزارات.. التعليم: 5 مواد لكل شعبة بالثانوية العامة بدلا من 7 بعد التعديل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

5 لكل شعبة بدلا من 7.. رسميا مواد الثانوية العامة بعد التعديل.. إنفوجراف

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