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مواد الصف الأول الثانوى من العام الدراسى المقبل 6 مواد بدلا من 10.. انفوجراف

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:55 م
مواد الصف الأول الثانوى من العام الدراسى المقبل 6 مواد بدلا من 10.. انفوجراف وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام والتي يتم تطبيقها بداية من العام الدراسى 2024،2025، بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة، حيث تم تخفيض المواد الدراسية لـ"6 مواد بدلا من 10 كالتالى:

ـ مادة اللغة العربية المجموع الكلى لها 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى بمجموع 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادة العلوم المتكاملة 60 درجة.
ـ الفلسفة والمنطق 60 درجة.
ـ التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تضاف إلى المجموع ومواد نجاح ورسوب.
ـ المجموع الكلى 380 درجة.

مواد الصف الأول الثانوى الجديدة
مواد الصف الأول الثانوى الجديدة

 







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